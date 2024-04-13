Фото: соцсети

В Ростовской области похоронили мать и сына, погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Викторию Ченгаеву и ее 12-летнего сына Артема похоронили в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района.12 апреля в небольшом селе на границе с ДНР собралось несколько сотен человек. На следующий день после церемонии прощания в Москве в это село привезли тела погибших в результате теракта. Виктория долгое время жила в Екатериновке, здесь же жили и ее родственники.Женщину и ее сына похоронили в закрытых гробах. По словам дочери Виктории, тело сильно пострадало при пожаре, и от него остались только останки. После прощания тела были захоронены. Проститься с Викторией пришли не только родственники, но и люди, которые знали и работали с ней.- Я помню, когда Вика еще работала у нас почтальоном. Она была очень хорошим человеком и всегда нам помогала, - говорит жительница села. - Огромная трагедия, сил семье.Виктория была в "Крокус Сити Холле" 22 марта вместе с сыном и мужем. Вся семья пришла на концерт группы "Пикник", но не успела услышать любимые хиты. За несколько минут до начала концерта в зале началась стрельба. Виктория и ее семья успели выбежать из зала, но покинуть помещение не смогли. Они не смогли выбраться, когда пожар только начался. Их тела были найдены через несколько дней после того, как были разобраны завалы сгоревшего крокуса.У Виктории было две старшие дочери от первого брака и пятилетняя дочь от второго брака. Отец ее дочери, погибший во время теракта, был похоронен на родине.