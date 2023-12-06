В Ростовской области по факту гибели водителя и ребенка в ДТП возбуждено дело

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели водителя и ребенка в ДТП. Трагедия произошла 29 ноября в Ростовской области.В тот день 31-летний водитель «Мерседес Бенц G 500» ехал по автодороге Самбек – Матвеев Курган. В районе села Ряженное мужчина за рулем люксового автомобиля разогнался на скользкой дороге и выскочил на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу-2107». Удар был такой силы, что «семерку» отбросило с дороги.В результате ДТП погиб 60-летний водитель «Лады». Его 7-летняя внучка и 8-летний мальчик, знакомый семьи, пострадали и были госпитализированы. Однако 6 декабря стало известно, что школьник скончался в больнице.Это новое обстоятельство, которое является основанием для ужесточения обвинения по отношению к водителю «Гелендвагена». Теперь могут предъявить обвинение по более тяжкой статье.