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В Ростовской области по факту гибели водителя и ребенка в ДТП возбуждено дело

В Ростовской области по факту гибели водителя и ребенка в ДТП возбуждено дело
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели водителя и ребенка в ДТП. Трагедия произошла 29 ноября в Ростовской области.

В тот день 31-летний водитель «Мерседес Бенц G 500» ехал по автодороге Самбек – Матвеев Курган. В районе села Ряженное мужчина за рулем люксового автомобиля разогнался на скользкой дороге и выскочил на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу-2107». Удар был такой силы, что «семерку» отбросило с дороги.

В результате ДТП погиб 60-летний водитель «Лады». Его 7-летняя внучка и 8-летний мальчик, знакомый семьи, пострадали и были госпитализированы. Однако 6 декабря стало известно, что школьник скончался в больнице.
Это новое обстоятельство, которое является основанием для ужесточения обвинения по отношению к водителю «Гелендвагена». Теперь могут предъявить обвинение по более тяжкой статье.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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