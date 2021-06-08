Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области пилота, пострадавшего при крушении самолета, выписали из больницы

В Ростовской области пилота, пострадавшего при крушении самолета, выписали из больницы
Пилота, пострадавшего при жесткой посадке самолета в Ростовской области, выписали из больницы. Происшествие случилось вечером 9 июня в Пролетарском районе.

Как сообщалось ранее, легкомоторный самолет «Беказ ХА-32» задел линии электропередачи. 51-летний мужчина, находившийся за штурвалом, не растерялся и смог приземлиться. Однако посадка оказалась жесткой.

Пилота с травмами доставили в центральную районную больницу. Как сообщил DonDay.ru, мужчине обработали и зашили раны, а затем отпустили домой.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.