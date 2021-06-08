В Ростовской области пилота, пострадавшего при крушении самолета, выписали из больницы
Пилота, пострадавшего при жесткой посадке самолета в Ростовской области, выписали из больницы. Происшествие случилось вечером 9 июня в Пролетарском районе.
Как сообщалось ранее, легкомоторный самолет «Беказ ХА-32» задел линии электропередачи. 51-летний мужчина, находившийся за штурвалом, не растерялся и смог приземлиться. Однако посадка оказалась жесткой.
Пилота с травмами доставили в центральную районную больницу. Как сообщил DonDay.ru, мужчине обработали и зашили раны, а затем отпустили домой.