В Ростовской области перенесли сроки весеннего призыва из-за коронавируса



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Сроки весеннего призыва в Ростовской области сдвинули. Об этом сообщили в донском военном комиссариате. Срочная служба начнётся позже из-за режима самоизоляции, введённого на территории региона.



Президент России 30 марта подписал указ о том, что весенний призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июня. В Ростовской области он начнётся 14 апреля. По стране на службу планируют призвать порядка 135 тысяч молодых людей.



Сообщается, что каждый «срочник» перед отправкой на место службы будет сдавать тест на коронавирусную инфекцию. По прибытии в часть каждого отправят на две недели на карантин.



Ранее сообщалось, что на Дону перенесли сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также вступительных экзаменов.