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В Ростовской области ожидаются заморозки до -4 градусов

В Ростовской области ожидаются заморозки до -4 градусов
Синоптики предупредили жителей Ростовской области о грядущих заморозках. Изменения в погодных условиях зафиксировали специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 11 и 12 октября местами по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов.

Жителей региона просят быть внимательными во время перепада температур. Автомобилистам нужно быть предельно сконцентрированными, потому что во время заморозков на дороге образовывается корка льда, которая уменьшает сцепление колес с асфальтом. В любую секунду машина может потерять управление. Поэтому не стоит превышать скорость и нарушать дистанцию.

Пешеходам на одежде лучше иметь светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах. На скользкой дороге не каждый водитель успеет остановиться.
Фото: Ростов ру.
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