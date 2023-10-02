В Ростовской области 4 октября ожидаются заморозки
Синоптики Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о заморозках. Про прогнозу синоптиков, минусовая температура ожидается 4 октября.
Преимущественно в северных районах Ростовской области ожидается понижение температуры в воздухе и на поверхности почвы до -0,1...-2 градусов.
Жителям региона рекомендуют укрыть растения и убрать с участков урожай. В противном случае культуры могут замерзнуть. Также необходимо быть внимательнее водителям, ведь во время заморозков на дороге может образовываться небольшая наледь. На скользкой проезжей части риск ДТП намного выше.
В случае ЧС звоните по телефону: 112.