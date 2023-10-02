В Ростовской области 4 октября ожидаются заморозки

Фото: Ростов ру.

Синоптики Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о заморозках. Про прогнозу синоптиков, минусовая температура ожидается 4 октября.Преимущественно в северных районах Ростовской области ожидается понижение температуры в воздухе и на поверхности почвы до -0,1...-2 градусов.Жителям региона рекомендуют укрыть растения и убрать с участков урожай. В противном случае культуры могут замерзнуть. Также необходимо быть внимательнее водителям, ведь во время заморозков на дороге может образовываться небольшая наледь. На скользкой проезжей части риск ДТП намного выше.В случае ЧС звоните по телефону: 112.