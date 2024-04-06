В Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и ТВ

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Новая рабочая неделя в Ростовской области начнется с перебоев в работе ТВ и радио. Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).В понедельник, 8 апреля, помехи будут в городе Шахты, а также в Обливском (станица Обливская) и Заветинском (хутор Фомин) районах. На следующий день аналогичная ситуация ожидается в Азовском (хутор Александровка) и Заветинском (село Киселевка) районах.Проблемы с телерадиовещанием 10 апреля возможны в Заветинском районе (село Заветное, хутор Савдя) и Верхнедонском (поселок Суходольный).В четверг, 11 апреля, то же самое будет в Белокалитвинском районе (город Белая Калитва, поселок Горняцкий), Заветинском (хутор Никольский) и Новочеркасске. А 12 апреля помехи появятся в Ремонтненском районе (поселок Денисовский), Боковском (хутор Земцов) и Красносулинском (хутор Садки).