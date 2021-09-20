В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 403 человека

Коронавирус побороли еще 403 жителя Ростовской области. С начала пандемии по 22 сентября число выздоровевших достигло 116 705 человек.Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 467 человек. Общее количество зараженных жителей региона - 134 766. Большинство из них переболели COVID-19 в легкой форме. Однако были и те, кому понадобилась госпитализация.Сейчас в стационарах находятся 3 778 пациентов с коронавирусом. Еще 333 человека получают кислород с помощью кислородных масок и мундштуков. Состояние 42 человек врачи оценивают как тяжелое. Этих пациентов снабжают кислородом через специальные трубки, которые вставляют в трахеи. Как правило, в таких мерах нуждаются люди с поражением более 65% легких.