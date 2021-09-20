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В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 403 человека

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 403 человека
Коронавирус побороли еще 403 жителя Ростовской области. С начала пандемии по 22 сентября число выздоровевших достигло 116 705 человек.

Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 467 человек. Общее количество зараженных жителей региона - 134 766. Большинство из них переболели COVID-19 в легкой форме. Однако были и те, кому понадобилась госпитализация.

Сейчас в стационарах находятся 3 778 пациентов с коронавирусом. Еще 333 человека получают кислород с помощью кислородных масок и мундштуков. Состояние 42 человек врачи оценивают как тяжелое. Этих пациентов снабжают кислородом через специальные трубки, которые вставляют в трахеи. Как правило, в таких мерах нуждаются люди с поражением более 65% легких.
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Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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