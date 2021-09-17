В Ростовской области еще 348 человек побороли коронавирус

В Ростовской области увеличилось количество выздоровевших от COVID-19. За сутки с 18 по 19 сентября опасный вирус побороли 348 человек.Увеличилось и число зараженных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 464 человек. Всего с начала пандемии заболели 133 362 жителя региона.В стационарах получают лечение 3 609 пациентов. Состояние 41 врачи оценивают как тяжелое. Таких больных подключают к аппаратам ИВЛ с помощью эндотрахеальных трубок. Чтобы они не чувствовали боли или дискомфорта, пациентов вводят в медикаментозную кому. К ним относятся, как правило, люди с поражением больше 65% легких. Еще 312 получают кислород с помощью медицинских масок и мундштуков.Однако спасти всех пациентов ковидных госпиталей врачам не удалось.