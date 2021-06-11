В Ростовской области от коронавируса выздоровел ещё 221 человек

В Ростовской области за сутки с 13 по 14 июня от коронавируса выздоровел ещё 221 человек. Всего за период пандемии COVID-19 смогли побороть 88 038 жителей Дона.При этом за минувшие сутки опасный вирус подхватили 156 человек. Из более чем 96 тысяч зараженных за все время пандемии около четырех тысяч до сих пор лечатся. Из них 116 человек находятся на неинвазивной ИВЛ и 13 - в тяжёлом состоянии на инвазивной.За всё время пандемии от коронавируса в области скончались больше четырех тысяч человек. К счастью, за минувшие сутки умерших не зарегистрировано.