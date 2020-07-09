В Ростовской области от COVID-19 умерли еще пять человек

На Дону продолжает расти число жертв коронавируса. Об этом сообщают на официальном сайте областного правительства.По данным на 11 июля, количество умерших в Ростовской области за последний день увеличилось на пять человек. Это 83-летний мужчина, у которого обнаружили осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Также жертвой пандемии стал 52-летний пациент с гипертонической болезнью, мужчина поздно обратился за помощью к специалистам. Среди умерших оказалась и 61-летняя женщина с поражениями сердечно-сосудистой и эндокринной систем и нарушением обмена веществ. У 85-летней скончавшейся от вируса также наблюдались осложнения хронических сердечно-сосудистых и эндокринологических болезней. В числе умерших - и 71-летний мужчина. У пациента был нарушен обмен веществ, и имелись заболевания сердечно-сосудистой системы с осложнениями.Таким образом, за все время эпидемиологической ситуации количество жертв на Дону достигло 161. Общее число инфицированных коронавирусом составляет 10 628 человек. За последний день COVID-19 заразились еще 95 дончан.