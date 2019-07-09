Водитель троллейбуса насмерть сбил 80-летнего пенсионера в Ростове



Под колёсами троллейбуса в Ростове погиб пенсионер. Происшествие случилось на проспекте Сельмаш 12 июля примерно в 15:30.



В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области сообщили, что за рулём троллейбуса № 1 был 33-летний мужчина. По пешеходному переходу двигался 80-летний мужчина. Транспортное средство сбило пенсионера, в результате чего он получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать его смерть. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.