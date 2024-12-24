В Ростовской области осудили братьев за использование рабского труда

Фото: Следственный комитет

Волгодонской районный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей. Ивана и Федора Мунтьяновых признали виновными в совершении преступления по статье «Использование рабского труда».По данным следствия, в станице Дубенцовской Волгодонского района двое братьев в течение 3 лет использовали рабский труд пяти граждан. Обвиняемые причиняли физическое насилие в отношении людей, которых принуждали работать на сельхозугодиях.В прокуратура Ростовской области сообщили, что суд приговорил Мунтьяновых к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.