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В Ростовской области осудили братьев за использование рабского труда

В Ростовской области осудили братьев за использование рабского труда
Волгодонской районный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей. Ивана и Федора Мунтьяновых признали виновными в совершении преступления по статье «Использование рабского труда».

По данным следствия, в станице Дубенцовской Волгодонского района двое братьев в течение 3 лет использовали рабский труд пяти граждан. Обвиняемые причиняли физическое насилие в отношении людей, которых принуждали работать на сельхозугодиях.

В прокуратура Ростовской области сообщили, что суд приговорил Мунтьяновых к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Фото: Следственный комитет
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