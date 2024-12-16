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В Батайске уже почти сутки не могут достать кота, который упал в колодец

В Батайске уже почти сутки не могут достать кота, который упал в колодец
В Батайске уже почти сутки не могут достать кота, который упал в колодец. Об этом рассказала местная жительница Светлана С.

По словам Светланы, утром она услышала лай собак на улице Думенко, 49, где находится колодец. Она решила проверить, что происходит, и обнаружила котёнка, который мяукал на глубине почти трёх метров.

Светлана позвонила в МЧС, но там ей сказали, что на такие вызовы они не выезжают. Она не может самостоятельно достать котёнка, ей нужны специалисты или хотя бы неравнодушные люди, которые могут помочь.

Котёнок находится в воде уже более десяти часов, температура воздуха низкая. Неизвестно, какие травмы он получил при падении. Возможно, ему потребуется помощь ветеринаров.

-Надо спасать котёнка, пока он жив, — добавила Светлана.

Если у вас есть возможность помочь пушистому выбраться из глубокого колодца, позвоните Светлане по номеру телефона: 8-904-440-35-63.
Фото: Светлана С.
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