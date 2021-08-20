В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

В Ростовской области в ближайшее время испортится погода. В регионе 23 августа прогнозируют комплекс неблагоприятных погодных явлений.В частности, на Дону ожидаются обильные осадки в сочетании с грозой и ураганным ветром.В связи с этим возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Владельцам машин советуют не парковать свои транспортные средства под ветками.Несмотря на это, в Ростовской области будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью – до +17…+22°, местами – до +13°; днём – +25…+30°, по востоку – до +33°.