В Ростовской области объявили экстренное предупреждение о заморозках

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются заморозки. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.По данным синоптиков, ночью и утром 29 апреля местами по региону ожидаются заморозки до -2 градусов. В связи с этим может быть туман, а на дорогах - гололед.В связи с непогодой нужно быть предельно внимательными. Особенно это касается водителей транспортных средств. В период неблагоприятных погодных условий нужно увеличить дистанцию с другими авто, а также придерживаться скоростного режима. Пешеходам нужно иметь светоотражающие элементы на одежде.Тем, кто уже посадил овощи или фрукты, нужно накрыть грунт пленкой или специальным брезентом, чтобы растения не погибли от морозов.В случае возникновения ЧС звоните по номерам: 112 или 101.