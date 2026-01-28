Новости
В Ростовской области ночью 27 января отразили атаку беспилотников в двух районах

В Ростовской области ночью 27 января отразили атаку беспилотников в двух районах. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО отразили атаку дронов в Азовском и Чертковском районах. Информация о последствиях уточняется.
