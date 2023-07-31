В Аксайском районе пропал без вести 75-летний пенсионер с провалами памяти

Фото: Лиза Алерт

В Аксайском районе Ростовской области без вести пропал 75-летний мужчина с провалами памяти. Виктор Чернышев не выходит на связь с близкими с 30 июля.Пенсионер ушел из дома в СНТ «Ростсельмашевец-2» 30 июля и никому не сообщил, куда направляется. Из-за провалов памяти он мог забыть дорогу. Родные испугались за его здоровье и жизнь и написали в полицию заявление о пропаже. Позже к поискам подключились волонтеры.Виктор Чернышев ростом 174 сантиметра и худощавого телосложения. У него седые волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в бежевую рубашку, черные штаны и обут в темно-синие ботинки.Если у вас есть информация о местонахождении пенсионера, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.