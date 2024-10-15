В Ростовской области мужчина битой до смерти избил человека

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области мужчина забил односельчанина битой. Трагедия произошла 7 октября в поселке Коксовом, расположенном в Белокалитвинском районе.Как сообщает портал Donday, мужчина, живущий на улице Степной, выпивал дома после тяжелого рабочего дня. В какой-то момент он услышал скрип калитки. Выйдя на улицу, заметил двоих незнакомцев, пытавшихся попасть в его двор. Не раздумывая, он вернулся в дом и взял биту, которая всегда была под рукой. Когда он вышел снова, то обнаружил одного из мужчин на своей территории.Оглушенный нахальством незваного гостя, хозяин начал наносить удары битой. Он сделал не меньше пяти ударов, после которых его противник перестал подавать признаки жизни.Прибывшие врачи лишь констатировали смерть мужчины. Агрессивного жителя отправили в следственный изолятор, ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от пяти лет.