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В Ростовской области коронавирусом заболели 653 человека за сутки

В Ростовской области коронавирусом заболели 653 человека за сутки
В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 29 по 30 ноября положительные результаты ПЦР-тестов получили 653 человека.

Большая часть новых зараженных - молодежь. 37,6% пациентов с коронавирусом - люди от 18 до 45 лет. Немного меньше, 31,5%, число жителей региона от 46 до 65 лет. В числе пенсионеров вирус подхватили 20,2%. Из них 14,4% - люди в возрасте от 66 до 79 лет. Еще 5,8% - пожилые пациенты старше 80 лет.

Диагноз подтвердился и у детей. 10,7% инфицированных - несовершеннолетние. Как правило, они переносят болезнь в легкой форме.

Всего за период пандемии коронавирус обнаружили у 175 544 человек. По информации областного правительства, 8 729 из них не смогли побороть COVID-19. Умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила опасная инфекция.
Фото: ofoms.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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