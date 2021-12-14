В Ростовской области коронавирус выявили в 54 муниципалитетах за сутки

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 655 человек. По данным на 16 декабря, диагноз подтвердился у 180 жителей донской столицы, 42 человек из Таганрога и 31 - из Шахт. Немного меньше (28) зараженных оказалось в Волгодонске. В Новочеркасске положительные результаты ПЦР-тестов получили 20 человек, а в Аксайском районе - 19.На территории Неклиновского и Белокалитвинского районов вирус подхватили по 18 человек, в Батайске - 15, в Новошахтинске - 14. Борьбу с инфекцией начали по 13 человек, проживающих в Красносулинском, Песчанокопском и Азовском районах. В Миллеровском и Гуково - по 12, а в Октябрьском, Мясниковском, Орловском и городе Каменске-Шахтинском - по 10.Пациентами с COVID-19 стали по девять человек в Семикаракорском, Цимлянском, Зерноградском районах и Азове. В Тарасовском, Егорлыкском - по восемь, а в Морозовском, Кашарском и Чертковском - по семь. В Сальском, Каменском и Донецке - по шесть инфицированных. По пять - в Константиновском, Матвеево-Курганском, Зимовниковском, Родионово-Несветайском, Мартыновском районах.В числе зараженных оказались по четыре человека из Волгодонского, Пролетарского, Тацинского, Боковского, Кагальницкого, Ремонтненского и Целинского районов. В Обливском, Багаевском, Милютинском, Веселовском и Шолоховском - по трое. В Усть-Донецком и Верхнедонском районах вирус подхватили по два человека, а в Дубовском, Куйбышевском и Заветинском - по одному.С начала пандемии общее количество пациентов с коронавирусом достигло 185 964 человек. По информации регионального правительства, 9 245 из них скончались от тяжелых последствий болезни.