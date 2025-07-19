После атаки БПЛА в Ростовской области открыли движение поездов на электротяге

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В Ростовской области восстановлено электроснабжение железнодорожной линии, что позволило возобновить движение поездов на электротяге. Информацию предоставили в пресс-центре РЖД.Препятствием для нормальной работы сети стало повреждение контактной сети, вызванное атакой беспилотников в ночь на девятнадцатое июля.Приблизительно в 9 утра на станции Лихой в Ростовской области было восстановлено напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке Лихая — Замчалово возобновлено по обоим путям с использованием электротяги.Поезда, столкнувшиеся с задержками, постепенно возвращаются к расписанию. Компания РЖД предпринимает усилия для сокращения отклонений от графика движения пассажирских составов.