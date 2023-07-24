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В Ростове ищут вооруженного военнослужащего, сбежавшего из госпиталя

В Ростове ищут вооруженного военнослужащего, сбежавшего из госпиталя
В Ростовской области ищут военнослужащего, который сбежал из госпиталя. Об этом пишет «База».

По информации портала, 44-летний мужчина находился в донской столице. Он проходил лечение в военном госпитале на улице Дачной (Военвед). Вечером 21 июля его не оказалось в палате. Медперсонал бросился на поиски пациента, но того нигде не было. Оказалось, военнослужащий самовольно покинул медучреждение.

У разыскиваемого - ранение руки. По одной из версий, он мог взять с собой гранату. В какую одежду он был одет, не уточняется.

В ГУ МВД по Ростовской области пока не прокомментировали инцидент.
Фото: Яндекс.карты.
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