На Дону ищут без вести пропавших школьников

В Ростовской области ищут без вести пропавших школьников. Днем 12 августа Иван Симухин и Лилия Ермакова ушли из дома и перестали выходить на связь. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.Лиле на вид - 13-14 лет, рост - 155 сантиметров, телосложение среднее, прическа - каре, глаза голубые. В день исчезновения девочка была одета в серую кофту с капюшоном, черные лосины, обута в кроссовки белого цвета. С собой у несовершеннолетней были рюкзак и камуфляжный костюм.Ивану на вид - 13-14 лет, волосы русые, глаза серые, телосложение среднее. Мальчик был одет в белую футболку, синие шорты с салатовыми полосками, обут в черные кроссовки.Если вы знаете что-либо о местонахождении детей, позвоните по телефонам: 236-916, 297-290, 297-214, 8-920-784-21-98, 02.