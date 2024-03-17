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На Дону ищут без вести пропавшего 20-летнего жителя Брянска

На Дону ищут без вести пропавшего 20-летнего жителя Брянска
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 20-летнего жителя Брянска. О том, где находится Юрий Седаков, ничего не известно с 10 марта.

Парень ушел из дома и больше не вернулся. Он перестал выходить на связь с родными. Никто из знакомых не знал, где он может находиться. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к добровольцам.

Рост Юрия - 180 сантиметров, он худощавого телосложения. Молодой человек лысый, у него зеленые глаза.

В день исчезновения он был в темно-зеленой куртке, синих джинсах, черной шляпе и в такого же цвета кроссовках.

Если вы видели Юрия или знаете что-то о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт.
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