На Дону ищут без вести пропавшего 20-летнего жителя Брянска

Фото: ЛизаАлерт.

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 20-летнего жителя Брянска. О том, где находится Юрий Седаков, ничего не известно с 10 марта.Парень ушел из дома и больше не вернулся. Он перестал выходить на связь с родными. Никто из знакомых не знал, где он может находиться. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к добровольцам.Рост Юрия - 180 сантиметров, он худощавого телосложения. Молодой человек лысый, у него зеленые глаза.В день исчезновения он был в темно-зеленой куртке, синих джинсах, черной шляпе и в такого же цвета кроссовках.Если вы видели Юрия или знаете что-то о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.