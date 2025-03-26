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В Ростовской области инфляция связана с увеличением затрат производителей

В Ростовской области инфляция связана с увеличением затрат производителей
ЦБ связал рост цен в Ростовской области с увеличением затрат производителей. В феврале инфляция в регионе достигла 10,20%, что значительно превышает целевые 4% по России.

Согласно данным ЦБ, основными причинами повышения цен стали рост затрат на производство, оплату труда, упаковку, аренду и логистику. Также на инфляцию повлияли неурожаи и снижение продаж рыбной продукции в области.

Особенно заметно подорожание картофеля: его цена увеличилась на 121%, с 32 до 71 рубля за килограмм. Кроме того, стоимость огурцов может достигать 400 рублей за килограмм.

В феврале годовой рост цен на непродовольственные товары вырос до 5,6%, что выше показателя предыдущего месяца — 5,46%.
Фото: Ростов ру
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