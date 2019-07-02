В Ростовской области спасли двух тонущих молодых людей



В октябрьском районе Ростовской области спасли двух утопающих. Инцидент произошёл около полудня 3 июля.



Два 22-летних жителя Батайска поехали отдыхать в хутор Калинин. Они надули резиновый матрас и отправились плавать. Когда молодые люди доплыли до глубины, их плавсредство лопнуло. Ребята не смогли самостоятельно вернуться на берег, и стали звать на помощь. Им повезло, что рядом проходил катер спасателей.



- Молодых людей доставили на берег, - рассказали в Ростовской поисково-спасательной службе во внутренних водах. - Спасатели провели с ними профилактическую беседу.



Медицинская помощь батайчанам не понадобилась.