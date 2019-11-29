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Сухогруз и танкер столкнулись на Дону в Ростовской области

Сухогруз и танкер столкнулись на Дону в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В Ростовской области столкнулись два судна. Происшествие случилось утром 2 декабря в Усть-Донецком районе. У сухогруза «Мелита» на борту были удобрения, у «ВФ танкер-14» - дизельное топливо. Около 9 часов их стали снимать с якорей. В это время корабли столкнулись. В результате суда получили серьёзные механические повреждения.

- Следователи начали проверку по факту столкновения сухогруза и танкера, - отметила исполняющая обязанности следователя контрольно-следственного отдела Южного СУТ СК Нелли Аверкова. - По результатам будет принято процессуальное решение.

Информации о пострадавших не поступало.

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