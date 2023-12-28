К Новому году в Ростовской области цена на яйца подскочила до 142 рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области в очередной раз подорожали яйца. Актуальную стоимость опубликовали на сайте Ростовстата.По данным на 25 декабря, в среднем десяток сейчас стоит 142 рубля. Хотя всего неделю назад яйца можно было купить на пять рублей дешевле (или на 4%).Впрочем, и без подсчетов заметно подорожание. На прилавках с большим трудом можно найти яйца за 110 рублей. Такое везение возможно только с категорией С2, самой низкой. На С1 в среднем цена составляет порядка 120-140 рублей. А десяток отборных стоит все 140-170 рублей, в зависимости от продавца.Несмотря на высокие цены, яйца раскупают с бешеной скоростью. Этот продукт — незаменимый ингредиент во многих салатах. Их подают даже как отдельное блюдо. А накануне Нового года такой ажиотаж давно стал традицией.