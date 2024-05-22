Фото: Роспотребнадзор РО

В Ростовской области более тысячи детей пострадали от укусов клещей, сообщает региональный Роспотребнадзор.С конца апреля было зарегистрировано 2 647 случаев укусов опасных паразитов, из них 1 042 — у детей до 14 лет. Кроме того, в регионе были обнаружены клещи, являющиеся переносчиками различных инфекционных заболеваний, включая лихорадку Ку.Ранее ростовский зоолог рассказал редакции DonDay о том, какие последствия может иметь эта опасная инфекция. Заболевание обычно длится от одной до двух недель и начинается с резкого повышения температуры, головных болей, недомогания, болей в суставах и мышцах, а также в глазных яблоках.По словам специалиста, уровень заболеваемости лихорадкой в донском регионе невелик. В год регистрируют не более 50 случаев заболевания. Инфекция передаётся через укус клеща, а природные очаги поддерживаются грызунами.