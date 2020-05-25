В Ростовской области — более четырёх тысяч заражённых коронавирусом

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Рост заболеваемости COVID-19 в Ростовской области остаётся довольно высоким. За последние сутки здесь зарегистрировали 203 новых случая заражения. В течение всего периода пандемии в регионе выявили 4 133 инфицированных. Статистические данные опубликованы на официальном портале стопкоронавирус.рф.Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области пока превышает единицу. Это значит, что каждый больной заражает в среднем более одного человека. В связи с этим в регионе пока не начали снимать режим ограничений. Пока разрешили открыться только непродовольственным магазинам, в ассортименте которых есть хотя бы один товар первой необходимости.С января в России выявили уже 370 680 заболевших COVID-19. За последние сутки диагноз «коронавирус» поставили 8 338 людям. Смертельных исходов зафиксировано 3 968.