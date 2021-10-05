В Ростовской области без вести пропала пенсионерка

В Ростовской области без вести пропала 65-летняя женщина. О местонахождении Юлии Смолькиной нет вестей почти неделю.Женщина проживает в Каменске-Шахтинске. 2 октября она ушла из дома на улице Пионеров и с тех пор так и не вернулась. Родные тут же забили тревогу и написали заявление в полицию.Юлии на вид 65-67 лет, рост - около 165-170 сантиметров. У нее светло-русые с проседью волосы. Из особых примет - нет передних зубов. Последний раз женщину видели в черных лосинах, коричневой толстовке и шерстяных носках. С собой у пропавшей документы на ее имя. По словам родственников, Юлия хромает и с трудом передвигается. Кроме того, женщина злоупотребляет алкоголем.Если вы знаете что-нибудь о местонахождении пенсионерки, позвоните по номеру 112 или 8 (86365)728-31.