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В Ростовской области без вести пропала бабушка

В Ростовской области без вести пропала бабушка
В Ростовской области без вести пропала 77-летняя женщина. О том, где находится Людмила Копейкина (Шубина), ничего неизвестно с 12 декабря.

Пенсионерка проживает в хуторе Красный Кут Октябрьского района. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Людмила выходить на связь с родными. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам также подключились волонтеры.

Рост пропавшей составляет 152 сантиметра. Пенсионерка худощавого телосложения. У нее седые волосы и серые глаза.

В последний раз женщину видели в коричневой короткой шубе и красном сарафане. На ней были черные сапоги, а на голове — платок золотого цвета.

Если вы знаете, где может находиться Людмила, то сообщите по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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