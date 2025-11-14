Фото: Дондей

Автомобилистов из Ростовской области предупредили о дождях на М-4 «Дон». Об этом проинформировали в «Автодоре».По данным синоптиков, непогода ожидается в течение 14 ноября. Помимо Ростовской области, дожди пройдут и в Воронежской, Московской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае.Мокрая дорога ухудшает сцепление колес с асфальтом. Водители могут легко потерять контроль над управлением машин. Из-за этого увеличивается риск возникновения дорожных аварий. Водителям советуют выбирать безопасную скорость движения и дистанцию.