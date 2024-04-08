В Ростовской области арестовали еще одного подозреваемого в убийстве фермеров
В Ростовской области арестовали четвертого подозреваемого в убийстве фермеров. Зимовниковский районный суд отправил в СИЗО Андрея Коршунова. Мужчина останется под стражей до 1 июня. Трое других предполагаемых преступников — до 3 июня.
Мужчин подозревают в жестокой расправе над учредителем сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда и его подчиненного, главного инженера Юрия Москового.
Предприниматели перестали выходить на связь 2 апреля. В тот вечер они поехали в сторону Волгодонска после работы, но родные их так и не увидели. В отчаянии близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Через пару дней, 4 апреля, в реке Сал рядом с хутором Верхоломовым нашли машину и тело 41-летнего Андрея Ликольда. У мужчины были отрезаны уши, перерезано горло, связаны руки и ноги. Позже из воды вытащили автомобиль и тело 52-летнего Юрия Москового — тоже со следами насильственной смерти.
По факту найденных трупов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Спустя сутки задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 31-го, 33-х и 36 лет, а также 25-летний парень.
Предварительно, у одного из них был конфликт с предпринимателями. Он сговорился с приятелями, чтобы расправиться с фермерами. При каких обстоятельствах случилось жуткое убийство, пока не сообщается.