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В Ростовской области арестовали еще одного подозреваемого в убийстве фермеров

В Ростовской области арестовали еще одного подозреваемого в убийстве фермеров
В Ростовской области арестовали четвертого подозреваемого в убийстве фермеров. Зимовниковский районный суд отправил в СИЗО Андрея Коршунова. Мужчина останется под стражей до 1 июня. Трое других предполагаемых преступников — до 3 июня.

Мужчин подозревают в жестокой расправе над учредителем сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда и его подчиненного, главного инженера Юрия Москового.

Предприниматели перестали выходить на связь 2 апреля. В тот вечер они поехали в сторону Волгодонска после работы, но родные их так и не увидели. В отчаянии близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Через пару дней, 4 апреля, в реке Сал рядом с хутором Верхоломовым нашли машину и тело 41-летнего Андрея Ликольда. У мужчины были отрезаны уши, перерезано горло, связаны руки и ноги. Позже из воды вытащили автомобиль и тело 52-летнего Юрия Москового — тоже со следами насильственной смерти.

По факту найденных трупов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Спустя сутки задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 31-го, 33-х и 36 лет, а также 25-летний парень.

Предварительно, у одного из них был конфликт с предпринимателями. Он сговорился с приятелями, чтобы расправиться с фермерами. При каких обстоятельствах случилось жуткое убийство, пока не сообщается.
Фото: ориентировка.
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Теги: Андрей Ликольд, Юрий Мостовой, Убийство в Зимовниковском районе, убийство фермеров

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