Подозреваемых в убийстве двух предпринимателей отправили в СИЗО в Ростовской области

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Зимовниковский районный суд Ростовской области избрал меру пресечения трем подозреваемым в убийстве двух предпринимателей. Предполагаемых убийц учредителя сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда и его подчиненного Юрия Москового отправят в следственный изолятор как минимум до 3 июня.Вечером 2 апреля Андрей Ликольд и Юрий Московой бесследно исчезли после работы в Зимовниковском районе, когда возвращались с работы домой. Мужчины перестали отвечать на звонки и сообщения, тогда родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Через два дня, 4 апреля в реке Сал недалеко от хутора Верхоломова нашли машину с телом 41-летнего Андрея Ликольда. У мужчины было перерезано горло, связаны руки и отрезаны уши. Спустя пару часов из воды вытащили машину второго убитого – 52-летнего инженера Юрия Москового. Но его тело всплыло в реке только на следующий день. На нем тоже обнаружили следы насильственной смерти.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемых удалось задержать спустя сутки. По версии следствия, под подозрения попали трое мужчин в возрасте 31 года, 33, 36 лет, а также 25-летний парень. Предварительно, у одного из них был конфликт с фермерами. Он сговорился с друзьями, чтобы расправиться с неприятелями. При каких обстоятельствах случилось жуткое убийство, пока не сообщаетсяВ СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении четвертого фигуранта дела ходатайство следователя будет рассмотрено судом в ближайшее время.