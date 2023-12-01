В Ростовской области 32-летний мужчина угнал машину знакомого

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области мужчина угнал легковушку знакомого. Об инциденте стало известно 1 декабря.Накануне вечером житель Миллеровского района пришел в гости к товарищу. Мужчины накрыли стол и достали спиртное. Когда один из них уснул, другой решил покататься на машине. Он знал, что приятель оставил легковушку открытой, и воспользовался этим.Утром владелец «ВАЗ-2112» проснулся и не обнаружил транспорта там, где его оставлял. Мужчина написал заявление в полицию. Правоохранители распространили ориентировку среди сотрудников ГИБДД. Вскоре инспекторы увидели похожую машину и остановили для проверки документов. Легковушка оказалась угнанной.Транспорт вернули владельцу. А в отношении 30-летнего угонщика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Как выяснилось, мужчину уже лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.- Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, - прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.