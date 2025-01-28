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В Ростовской области 30 января изменят расписание пригородной электрички

В Ростовской области 30 января изменят расписание пригородной электрички

В Ростовской области на один день изменится расписание электрички Лихая-Глубокая. Данная информация опубликована на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Как сообщили в компании, учитывая технические обстоятельства, 30 января 2025 года будет изменен график движения пригородного поезда № 6361, который курсирует между Лихой и Глубокой.

Электричка № 6361, составляющая составной поезд № 6161/6361 Ростов - Лихая - Глубокая, отправится из Лихой в 20:57 (с опозданием 34 минуты). Время прибытия на станцию Глубокая составит 21:59 (также с задержкой в 34 минуты).

Следует отметить, что поезд делает остановки согласно вышеприведенному расписанию.

С актуальной информацией о движении поездов можно ознакомиться на сайте Северо-Кавказской железной дороги или узнать в кассах пригородного сообщения на вокзалах.
Фото: Donday
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