В Ростовской области с 23 апреля изменится расписание электричек

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В Ростовской области пригородные электрички изменят расписание. Новый график будет действовать уже 23 апреля.Электричка сообщением № 6355 будет отправляться от станции Лихой в 14:47 и прибудет в Глубокую в 15:43. Поезд № 6362 начнет курсировать из Лихой в 18:02. Пассажиры прибудут в Лихую к 19:09. Кроме того, электричка № 6361 сообщением Лихая — Глубокая отправится в 20:25, а прибудет к 21:25. Расписание будет актуальным до 25 апреля.С 24 по 26 апреля, состав № 6354 отправится со станции Глубокой в 06:04. В Глубокой завершит маршрут в 07:12. Поезд № 6366 по маршруту Лихая — Новомихайловская начнет движение в 07:23 и прибудет в 07:58. Электричка № 6367 будет отправляться в 08:19 из Новомихайловской. В 08:54 состав остановится в Лихой.По информации СКППК (прим. — Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания), новое расписание будет действовать из-за ремонта ж/д путей.