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В Ростовской области 223 пациента с COVID-19 подключены к ИВЛ

В Ростовской области 223 пациента с COVID-19 подключены к ИВЛ
223 человека с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ в Ростовской области. Их состояние здоровья расценивается как тяжелое, поэтому их легкие насыщают кислородом.

По информации регионального правительства, на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ – 200 человек.

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

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