В Ростовской области 223 пациента с COVID-19 подключены к ИВЛ

223 человека с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ в Ростовской области. Их состояние здоровья расценивается как тяжелое, поэтому их легкие насыщают кислородом.По информации регионального правительства, на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ – 200 человек.При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.