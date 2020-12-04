В Новочеркасске 41-летний пешеход попал под колеса авто
В Новочеркасске мужчина попал под колеса автомобиля. Происшествие случилось около 19 часов 7 декабря.
Как сообщает DonDay Новочеркасск, 41-летний мужчина переходил проезжую часть на пересечении Харьковского шоссе и улицы Мацоты. Пешеход пытался перебежать дорогу в неустановленном месте, но оказаться на другой стороне так и не смог. Его сбил проезжающий мимо автомобиль.
Пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что у мужчины сотрясение мозга, ушибы и рана голени. Несмотря на полученные повреждения, от госпитализации он отказался.