Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске 41-летний пешеход попал под колеса авто

В Новочеркасске 41-летний пешеход попал под колеса авто
В Новочеркасске мужчина попал под колеса автомобиля. Происшествие случилось около 19 часов 7 декабря.

Как сообщает DonDay Новочеркасск, 41-летний мужчина переходил проезжую часть на пересечении Харьковского шоссе и улицы Мацоты. Пешеход пытался перебежать дорогу в неустановленном месте, но оказаться на другой стороне так и не смог. Его сбил проезжающий мимо автомобиль.

Пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что у мужчины сотрясение мозга, ушибы и рана голени. Несмотря на полученные повреждения, от госпитализации он отказался.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.