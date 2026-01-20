Новости
В Ростовской области подрядчиков ждет суд за пожар из-за утечки газа, покалечивший жильца

В Ростовской области направлено в суд уголовное дело против подрядчиков, чьи действия привели к тяжелым последствиям для жителя Зернограда. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Трагедия произошла в феврале 2025 года. Следствие установило, что компания проводила капитальный ремонт газовых сетей в многоквартирном доме на улице Мира в Зернограде. Работы были выполнены с нарушением норм безопасности, что привело к утечке газа. В результате газ в квартире воспламенился и произошел пожар.

Жилец пострадавшей квартиры получил тяжелейшие ожоги головы и конечностей, квалифицированные медиками как тяжкий вред здоровью.

В отношении индивидуального предпринимателя и двух его сотрудников возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
