В Ростове водителя автобуса оштрафовали за нарушение ПДД

В Ростове водителя автобуса оштрафовали за нарушение ПДД. В сети появилось видео, где было зафиксировано нарушение правил дорожного движения.

На это обратила внимание региональная Госавтоинспекция. Правоохранители установили личность нарушителя. Выяснилось, что это 34-летний житель Ростова-на-Дону, который был за рулём автобуса «Лотос».

В отношении него составлены два административных протокола: за неподачу сигнала перед маневром и непредоставление преимущества в движении другому транспортному средству. За каждое из нарушений водитель был оштрафован на 500 рублей.
Фото: соцсети
