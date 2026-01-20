Фото: соцсети

В Ростове водителя автобуса оштрафовали за нарушение ПДД. В сети появилось видео, где было зафиксировано нарушение правил дорожного движения.На это обратила внимание региональная Госавтоинспекция. Правоохранители установили личность нарушителя. Выяснилось, что это 34-летний житель Ростова-на-Дону, который был за рулём автобуса «Лотос».В отношении него составлены два административных протокола: за неподачу сигнала перед маневром и непредоставление преимущества в движении другому транспортному средству. За каждое из нарушений водитель был оштрафован на 500 рублей.