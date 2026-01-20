В донском парке "Малинки" камерунская козочка стала мамой

Фото: Южный парк Малинки

В Южном парке «Малинки», расположенном в Ростовской области, на свет появился детёныш камерунской козы. Сотрудники донского зоосада поделились фотографиями.Роды произошли в ночь на 20 января. Козлёнок родился большим и здоровым. Сейчас его мать отдыхает, а за малышом ухаживают внимательные сотрудники.В зоосаде обычно сообщали о рождении животных спустя месяц, когда они достаточно окрепнут. Однако этот случай оказался исключением из правил.