Экс-глава Управления донского ГАИ Олег Богун перешел на аналогичную должность на Кубани

Бывший начальник Управления ГАИ Ростовской области, Олег Богун, переведен на аналогичную должность в соседний Краснодарский край. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на собственные источники.

Информация о кадровых изменениях в руководстве ростовского управления Госавтоинспекции стала известна сегодня утром. Имя Олега Богуна исчезло из списка руководящего состава на официальном сайте ведомства. В настоящий момент обязанности начальника временно исполняет один из его заместителей.

Согласно данным источника DonDay, Олег Богун уже приступил к исполнению обязанностей в Краснодарском крае. Примечательно, что на официальном сайте Госавтоинспекции Краснодарского края информация о назначении начальника пока отсутствует – представлены лишь данные о заместителях.
Фото: МВД по Ростовской области.
