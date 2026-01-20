Экс-глава Управления донского ГАИ Олег Богун перешел на аналогичную должность на Кубани

Фото: МВД по Ростовской области.

Бывший начальник Управления ГАИ Ростовской области, Олег Богун, переведен на аналогичную должность в соседний Краснодарский край. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на собственные источники.Информация о кадровых изменениях в руководстве ростовского управления Госавтоинспекции стала известна сегодня утром. Имя Олега Богуна исчезло из списка руководящего состава на официальном сайте ведомства. В настоящий момент обязанности начальника временно исполняет один из его заместителей.Согласно данным источника DonDay, Олег Богун уже приступил к исполнению обязанностей в Краснодарском крае. Примечательно, что на официальном сайте Госавтоинспекции Краснодарского края информация о назначении начальника пока отсутствует – представлены лишь данные о заместителях.