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В Ростове жители девятиэтажки на Вятской жалуются на неработающие лифты

В Ростове жители девятиэтажки на Вятской жалуются на неработающие лифты
В Ростове жители дома № 112/1 на улице Вятской пожаловались на неработающие лифты. Об этом пишет DonDay.

По информации издания, с середины января в девятиэтажке идут работы по замене подъемников. Сдать их в эксплуатацию планировали еще 1 апреля, но сроки сорвались.

Местные жители жалуются, что им больше трех месяцев приходится подниматься по ступенькам. Больше всего от неудобств страдают пенсионеры и семьи с маленькими детьми.

Люди просят представителей власти обратить внимание на проблему и решить вопрос с работой лифтов.
Фото: Онлайн.Карты
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