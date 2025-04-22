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В Морозовском районе объявлен режим ЧС из-за отсутствия воды в селах

В Морозовском районе объявлен режим ЧС из-за отсутствия воды в селах
В Морозовском районе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды в четырех селах. Информацию об этом сообщил глава администрации района Пётр Тришечкин.

По его словам, 21 апреля около 17:00 вышли из строя артезианские скважины в хуторах Широко-Атамановский и Беляев, а также в посёлках Комсомольский и Разлатный. В связи с этим был введён режим ЧС.

Для местных жителей организовали подвоз воды. Пётр Тришечкин отметил, что уже ведутся аварийные работы по восстановлению коммуникаций.
Фото: Ростов ру
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