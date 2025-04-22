Главный ж/д вокзал Ростова попал в тройку лидеров по объему потока пассажиров

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Главный железнодорожный вокзал Ростова попал в тройку лидеров по объему потока пассажиров. Об этом сообщили на сайте «СКЖД».По результатам изучения данных о пассажиропотоке за первый квартал текущего года, центральный железнодорожный вокзал Ростова вошел в тройку лидеров по числу отправленных пассажиров.В верхней части рейтинга расположились вокзалы, обслуживающие курортные города на побережье Черного моря. Первое место занял вокзал Адлера, обслуживший 804 тысячи пассажиров, на втором месте – вокзал Сочи с 621 тысячей пассажиров. Ростовский вокзал занимает третью позицию с показателем в 460 тысяч отправленных пассажиров.В компании отметили, что в период с января по март наблюдался небольшой подъем, примерно на 1%, в общем количестве пассажиров, воспользовавшихся услугами крупнейших вокзалов, входящих в состав Северо-Кавказской железной дороги.