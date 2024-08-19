В Ростове жители Вятской пожаловались на заросли амброзии

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В Ростове на Вятской около детской площадки жители жалуются на заросли амброзии. Об этом сообщил горожанин в социальных сетях 19 августа.По словам местных, сорняк появился вблизи детской площадки на улице Вятской, 45А. Заросли давно никто не расчищал. Об этом говорит размер аллергена. Судя по кадрам, высота растения в некоторых местах достигает почти полметра.Ситуацию усугубляет рядом расположенная детская площадка. Сильнейший аллерген может спровоцировать у ребенка непредсказуемую реакцию на него.Напомним, что за нескошенный сорняк могут наложить штраф. Гражданам придется заплатить три тысячи рублей, а должностные лица получат штраф в размере до 30 тысяч. Юридические же лица должны будут заплатить от 25 до 70 тысяч рублей.