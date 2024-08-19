В Ростове жители Вятской пожаловались на заросли амброзии
В Ростове на Вятской около детской площадки жители жалуются на заросли амброзии. Об этом сообщил горожанин в социальных сетях 19 августа.
По словам местных, сорняк появился вблизи детской площадки на улице Вятской, 45А. Заросли давно никто не расчищал. Об этом говорит размер аллергена. Судя по кадрам, высота растения в некоторых местах достигает почти полметра.
Ситуацию усугубляет рядом расположенная детская площадка. Сильнейший аллерген может спровоцировать у ребенка непредсказуемую реакцию на него.
Напомним, что за нескошенный сорняк могут наложить штраф. Гражданам придется заплатить три тысячи рублей, а должностные лица получат штраф в размере до 30 тысяч. Юридические же лица должны будут заплатить от 25 до 70 тысяч рублей.