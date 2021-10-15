В Ростове женщина, устроившая «пьяное» ДТП, избежала наказания

В Ростове-на-Дону женщина, устроившая «пьяное» ДТП с пострадавшим пассажиром, избежала наказания. Авария случилась 1 апреля около 1:00.По версии следствия, в ту ночь Юлия Тюльпина находилась за рулем автомобиля марки «Шкода Рапид» в нетрезвом состоянии. Она двигалась по улице Волкова в сторону проспекта Космонавтов. В районе дома № 6/13 автомобилистка не справилась с управлением, вылетела с проезжей части на газон и врезалась в электрический столб. Удар оказался достаточно сильным, потому что ростовчанка не соблюдала скоростной режим.В результате ДТ пострадал 35-летний мужчина, который находился на пассажирском сиденье. Он получил несколько переломов и сотрясение мозга. Однако во время судебного заседания потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении Юлии, которая возместила моральный и материальный вред мужчине.- Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемой, - добавили в ведомстве.